Gestione illecita di rifiuti, i Forestali denunciano due persone (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Contrada il quale, nel terreno antistante la propria abitazione, aveva proceduto allo smaltimento mediante combustione, di un cumulo di rifiuti solidi urbani non pericolosi. Alla Procura della Repubblica di Avellino è stata altresì denunciata dai Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina la legale rappresentante di un’officina meccanica di Castelfranci, ritenuta responsabile dell’irregolare Gestione dei rifiuti prodotti all’interno del citato opificio, non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Contrada il quale, nel terreno antistante la propria abitazione, aveva proceduto allo smaltimento mediante combustione, di un cumulo disolidi urbani non pericolosi. Alla Procura della Repubblica di Avellino è stata altresì denunciata dai Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina la legale rappresentante di un’officina meccanica di Castelfranci, ritenuta responsabile dell’irregolaredeiprodotti all’interno del citato opificio, non ...

Advertising

anteprima24 : ** #Gestione illecita di #Rifiuti, i #Forestali denunciano due persone ** - ArpaCampania : All'Action Day interforze dello scorso #14ottobre, per il contrasto alla gestione illecita dei #rifiuti, ha parteci… - EcoAltoMolise : Contraffazione di marchi e gestione illecita di rifiuti, denunciata imprenditrice - infoitinterno : Nel capannone veicoli in stato di abbandono, parti di motori, pneumatici: carrozziere denunciato per gestione illec… - SNPAmbiente : RT @ArpaCampania: ?? Action Day contro la gestione illecita dei #rifiuti il #7ottobre tra #Napoli e #Caserta secondo la programmazione dell… -