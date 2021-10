Germania: scappò da processo,oggi in aula ex segretaria Nazi (Di martedì 19 ottobre 2021) L'ex segretaria Nazista Irmgard Furchner, 96 anni, si è presentata oggi in aula al tribunale provinciale di Itzehoe, in Germania, dove alle 10 è iniziata l'udienza del processo che la vede imputata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) L'exsta Irmgard Furchner, 96 anni, si è presentatainal tribunale provinciale di Itzehoe, in, dove alle 10 è iniziata l'udienza delche la vede imputata ...

