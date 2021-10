Genova | presidio “No Green pass” al varco Etiopia e corteo ma senza blocco del traffico L’Usb | sciopero dei portuali il 25 e 26 ottobre

Advertising

fattoquotidiano : 'Ecco perché il green pass sul lavoro è sbagliato'. Abbiamo intervistato i portuali di Genova, ecco cosa ci hanno d… - Agenzia_Ansa : Un presidio di lavoratori sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l'… - MarcoFavali : RT @fratotolo2: Porto di #Genova: due poliziotti hanno portato focaccia e dolci ai #portuali che stanno facendo un presidio e li hanno esor… - AlbertoIonna : RT @fratotolo2: Porto di #Genova: due poliziotti hanno portato focaccia e dolci ai #portuali che stanno facendo un presidio e li hanno esor… - iostoconCRISTO : RT @fratotolo2: Porto di #Genova: due poliziotti hanno portato focaccia e dolci ai #portuali che stanno facendo un presidio e li hanno esor… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova presidio

Portuali e cittadini provenienti anche da altre città in atto di solidarietà Credits... dove si vedono due agenti di polizia che arrivano aldi varco Etiopia, uno dei diversi punto di accesso al porto di, ormai attivo quasi una settimana, con vassoi di focaccia e dolci. ...Circa 150 manifestanti pacifici, che da giorni protestano contro l’obbligo del Green pass per i lavoratori introdotto dal Governo Draghi, oggi pomeriggio hanno percorso in fila indiana alcune vie citt ...A Genova due agenti di polizia in servizio al porto hanno solidarizzato con i manifestanti che da venerdì sera presidiano il varco Etiopia protestando contro l’obbligo del green pass. I poliziotti han ...