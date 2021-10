Genoa, Galliani vota Zangrillo: «Non potrebbe esserci presidente migliore» (Di martedì 19 ottobre 2021) L’a.d. del Monza Adriano Galliani ha speso parole di elogio per Alberto Zangrillo, candidato alla presidenza del Genoa 777 Partners, nuovo proprietario dal Genoa, avrebbe in mente di eleggere Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, come nuovo presidente del club. Ad appoggiare la scelta, come riportato da Il Secolo XIX, l’a.d. del Monza Adriano Galliani. SCELTA PERFETTA – «Il professore è un amico, gli voglio bene e provo per lui profonda gratitudine: mi ha curato quando ero in terapia intensiva per il Covid al San Raffaele e posso dire che mi ha salvato la vita. Per l’amicizia, la stima e la sua comprovata fede rossoblù credo che non possa esserci persona migliore per succedere a un altro mio grande amico come Enrico ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’a.d. del Monza Adrianoha speso parole di elogio per Alberto, candidato alla presidenza del777 Partners, nuovo proprietario dal, avrebbe in mente di eleggere Alberto, primario del San Raffaele di Milano, come nuovodel club. Ad appoggiare la scelta, come riportato da Il Secolo XIX, l’a.d. del Monza Adriano. SCELTA PERFETTA – «Il professore è un amico, gli voglio bene e provo per lui profonda gratitudine: mi ha curato quando ero in terapia intensiva per il Covid al San Raffaele e posso dire che mi ha salvato la vita. Per l’amicizia, la stima e la sua comprovata fede rossoblù credo che non possapersonaper succedere a un altro mio grande amico come Enrico ...

