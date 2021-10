Genetica e digitale, le parole chiave per l'agricoltura del futuro (Di martedì 19 ottobre 2021) TORRAZZA COSTE (PAVIA) (ITALPRESS) – Il futuro dell'agricoltura del Paese si gioca sue due fronti: la Genetica e l'utilizzo di tecnologie digitali che possano sia innovare il settore, preservando la biodiversità dei prodotti tipici sia renderlo più competitivo, resiliente e sostenibile. E' quanto emerso in occasione della tappa conclusiva del roadshow Agrievolution, il dibattito itinerante sul futuro dell'agricoltura italiana promosso da Bayer Italia che, tappa dopo tappa, ha toccato alcune delle zone a maggiore vocazione agricola del Paese.L'ottavo e ultimo incontro si è svolto lunedì 18 ottobre presso il Centro vitivinicolo ERSAF a Cascina Riccagioia a Torrazza Coste, in provincia di Pavia: una location speciale in quanto è la sede della Fondazione Riccagioia Agrihub 5.0, nata dalla collaborazione fra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) TORRAZZA COSTE (PAVIA) (ITALPRESS) – Ildell'del Paese si gioca sue due fronti: lae l'utilizzo di tecnologie digitali che possano sia innovare il settore, preservando la biodiversità dei prodotti tipici sia renderlo più competitivo, resiliente e sostenibile. E' quanto emerso in occasione della tappa conclusiva del roadshow Agrievolution, il dibattito itinerante suldell'italiana promosso da Bayer Italia che, tappa dopo tappa, ha toccato alcune delle zone a maggiore vocazione agricola del Paese.L'ottavo e ultimo incontro si è svolto lunedì 18 ottobre presso il Centro vitivinicolo ERSAF a Cascina Riccagioia a Torrazza Coste, in provincia di Pavia: una location speciale in quanto è la sede della Fondazione Riccagioia Agrihub 5.0, nata dalla collaborazione fra ...

Genetica e digitale, le parole chiave per l'agricoltura del futuro

Marche, intelligenza artificiale per dieta genica su misura (ANSA) - JESI, 13 OTT - Quattro aziende di eccellenza delle Marche - Bioaesis e Logical System di Jesi, Biolab di Ascoli Piceno, Carnj di Cingoli - hanno dato vita al progetto DNAi (Dieta Nutrigenomic ...

