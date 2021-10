Genertel | il nuovo corso fully digital si apre all’insegna del “Facciamola semplice”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Da sinistra, Maurizio Pescarini, ceoe Marco Sesana, ceo Generali ItaliaDenunciare un sinistro via chatbot affidandosi all’algoritmo per una stima del danno e relativo rimborso: non era fattibile nel 1994, anno di debutto di, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia. A breve sarà realtà, complice l’accelerazione tecnologica che si è prodotta nel tempo. E proprio da questa partirà a dicembre la proposta della nuovache sarà totalmentee per offrire ai clienti un’esperienza rinnovata su diversi ecosistemi di bisogno (mobilità, casa, benessere, pet). Al centro del, come raccontato alla conferenza stampa di lancio da Marco Sesana, Country manager e ceo di Generali Italia, e Maurizio Pescarini, Ceo e general manager di ...

Advertising

fsoglian : RT @franciungaro: ???E' oggi #19ottobre la conferenza di @GeneraliItalia sul nuovo modello distributivo @Genertel Parlano @MarcoSesana e Mau… - Giornaleditalia : Il CEO e General Manager di @Genertel e Genertel Life racconta a Il Giornale d'Italia come si è sviluppato il nuovo… - GiovannaDiTroia : RT @franciungaro: ???E' oggi #19ottobre la conferenza di @GeneraliItalia sul nuovo modello distributivo @Genertel Parlano @MarcoSesana e Mau… - Giornaleditalia : Il Country Manager & Ceo @GeneraliItalia e Global Business Lines spiega a Il Giornale d'Italia il nuovo modello del… - GiovannaDiTroia : RT @franciungaro: ?? #19ottobre h.10.30 il CEO @MarcoSesana ci racconta le trasformazioni di @GeneraliItalia e il nuovo modello distributivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genertel nuovo

Grazie alla nuova strategia e almodello di businessin 3 anni punta a crescere e rafforzare ulteriormente la leadership nel segmento dell'assicurazione diretta in Italia, con l'......, che punta diventare la prima grande insurtech italiana, sarà possibile sottoscrivere una polizza in meno di un minuto, sospenderla con un clic e denunciare un danno in tre minuti. Nel...(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Generali completa la trasformazione tecnologica e digitale di tutti i canali distributivi in Italia. Un percorso partito cinque anni fa che si conclude oggi con il lancio del ...MILANO (ITALPRESS) – Al via la nuova Genertel, 100% nativa digitale, ideata e realizzata in modalità smart e agile working in meno di 18 mesi, ...