GdF Caserta, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 48 milioni di euro (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione al decreto sequestro preventivo di beni immobili, mobili, crediti e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 48 milioni di euro emesso, su richiesta di questa Procura, dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di falso in bilancio, infedeltà patrimoniale e riciclaggio. Il provvedimento è stato adottato all’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, diretta da questo Ufficio di Procura e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso la Guardia di Finanza di Caserta, che ha consentito di accertare una pluralità di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Guardia di Finanza diha dato esecuzione al decreto sequestro preventivo diimmobili, mobili, crediti eper un valore complessivo di48diemesso, su richiesta di questa Procura, dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di falso in bilancio, infedeltà patrimoniale e riciclaggio. Il provvedimento è stato adottato all’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, diretta da questo Ufficio di Procura e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso la Guardia di Finanza di, che ha consentito di accertare una pluralità di ...

Ultime Notizie dalla rete : GdF Caserta Riciclaggio, GdF arresta 63 persone legate ai Casalesi. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli ...

Grazie a notaio e Gdf stop a liquori e vini illegali, arresti I sigilli della GdF riguardano, tra l'altro, una importante distilleria a Pastorano (Caserta), una sua succursale a Capodrise (Caserta), auto di pregio, diversi orologi Rolex e, a casa di alcuni ...

Garantivano prestiti agli associati della Coldiretti, blitz GdF Caserta: sequestrati 48 milioni La Rampa Riciclaggio, GdF arresta 63 persone legate ai Casalesi. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, rite ...

Vino e liquori illegali, Finanza arresta 4 fratelli: sequestrati Rolex, auto e ditte Sono nove le persone, tra cui quattro fratelli imprenditori “recidivi”, individuate e accusate dalla Procura di Napoli Nord e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Na ...

