Gasperini: “Non ci snatureremo. I complimenti sono sempre graditi. Ronaldo? Si parte sempre 1-0” (Di martedì 19 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini ha presentato la gara di domani della sua Atalanta contro il Manchester United. Queste le sue parole: “Assenze? Hai il vantaggio che non rischi di sbagliare la formazione. Sarà molto più semplice non sbagliare i cambi o gli undici, è l’unico vantaggio che vedo. Chiaro che le nostre siano assenze importanti, soprattutto nello stesso reparto. Questo ci costringerà a degli adattamenti. Però non credo assolutamente che l’Atalanta debba snaturarsi o inseguire degli aggiustamenti che non ha mai fatto. Ciò che abbiamo fatto ci ha portato a giocare questo tipo di competizioni”. Sui complimenti: “Devo dire che per quanto mi riguarda ho ricevuto tanti complimenti in questi anni. Anche Andreazzoli domenica. sono i più graditi e i più belli, fatti dai colleghi. Questo riconoscimento è un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Gian Pieroha presentato la gara di domani della sua Atalanta contro il Manchester United. Queste le sue parole: “Assenze? Hai il vantaggio che non rischi di sbagliare la formazione. Sarà molto più semplice non sbagliare i cambi o gli undici, è l’unico vantaggio che vedo. Chiaro che le nostre siano assenze importanti, soprattutto nello stesso reparto. Questo ci costringerà a degli adattamenti. Però non credo assolutamente che l’Atalanta debba snaturarsi o inseguire degli aggiustamenti che non ha mai fatto. Ciò che abbiamo fatto ci ha portato a giocare questo tipo di competizioni”. Sui: “Devo dire che per quanto mi riguarda ho ricevuto tantiin questi anni. Anche Andreazzoli domenica.i piùe i più belli, fatti dai colleghi. Questo riconoscimento è un ...

