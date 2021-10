Gasperini | «Limitare l' attacco dello United Ilicic punto di riferimento»

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Sarà fondamentale domani difendere bene. Tutto parte sempre dalla capacità che hai nel frenare questa loro qualità offensiva. C’è emozione, questo stadio è fantastico, mai visto uno così. Ma questa emozione dobbiamo trasformarla in energia positiva. Quando vieni qui non puoi non giocare al meglio delle tue possibilità. Sarà tutto esaurito e vogliamo fare bella figura davanti ad una grande piazza e ad un grande pubblico. Sono occasioni che devi sfruttare”. Così a Sky Sport il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester. “? Penso che dopo Valencia di un anno e mezzo fa sono state poche le prestazioni da lui offerte con continuità Domenica è stato il vecchioper costanza e precisione. Con lui in queste condizioni siamo più forti. Anche ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Dobbiamo frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Dobbiamo frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United' - RaiSport : ? #Gasperini: 'L'#OldTrafford emoziona, vogliamo fare bene' Il tecnico dell'#Atalanta alla vigilia della sfida cont… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Dobbiamo frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United' - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Dobbiamo frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Limitare

Tuttosport

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Gian Piero, direttamente da "Old Trafford", ha parlato ai microfoni di Sky in vista della grande ... tutto parte da lì e da come riesci ail Manchester. ..."La difesa è fondamentale, tutto nasce di lì anche con un calcio propositivo. Bisogna frenare ela grandissima qualità del Manchester United". Gian Piero, parlando a Sky alla vigilia della terza giornata del Gruppo F di Champions League, mette i punti fermi per la sua Atalanta ..."Bisogna limitare la qualità del Manchester e poi creare i presupposti per essere pericolosi e giocare bene". Con queste parole Gian Piero Gasperini presenta il match di Champions di domani in casa de ..."La difesa è fondamentale, tutto nasce di lì anche con un calcio propositivo. Bisogna frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United". (ANSA) ...