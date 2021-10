Garofalo Health Care | operatività su azioni proprie

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, con riferimento al programma di acquisto diordinarieautorizzato dall’Assemblea deglisti del 30 aprile 2021, ha comunicato che, dal 12 al 15 ottobre 2021, ha acquistato 23.882GHC pari allo 0,03% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,6881 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 135.844,28 euro. A seguito degli acquisti comunicati sopra, al 18 ottobre, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 727.673ordinarie, pari allo 0,81% del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a ...

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Saras (+4,17%), Maire Tecnimont (+2,33%), Garofalo Health Care (+2,15%) e El. En (+1,88%). Le più forti vendite, invece, si ... Era il 25 febbraio di quest'anno, quando il nostro Ufficio Studi al prezzo di 4,70 ha segnalato che il titolo Garofalo Health Care sottovalutato del 38% aveva raggiunto una base dalla quale ripartire. Cosa è successo da quel momento in poi e cosa attendere nei prossimi giorni e settimane? A parer nostro, la ... Garofalo Health Care, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 ...