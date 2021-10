Futsal femminile, l'Italia in Svezia cerca il pass per l'Europeo del 2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Domani la prima sfida contro le padrone di casa. La fase finale di Women's Futsal Euro 2022 si terrà a fine marzo: alla Final Four accederanno le quattro vincenti dei gironi del Main ... Leggi su today (Di martedì 19 ottobre 2021) Domani la prima sfida contro le padrone di casa. La fase finale di Women'sEurosi terrà a fine marzo: alla Final Four accederanno le quattro vincenti dei gironi del Main ...

Ultime Notizie dalla rete : Futsal femminile

Boutimah e Ferrara tra le azzurre della Nazionale femminile alla caccia di Euro 2022 Il gruppo della Nazionale Italiana Femminile di calcio a 5, selezione pronta a dare battaglia sportiva alle sfidanti inserite nel Main Round di Euro 2022 FERMO - La Nazionale femminile di futsal è partita con direzione Svezia, contesto sportivo dove le azzurre cercheranno di conquistare il pass per la disputa delle Final Four di Euro 2022. Dopo cinque giorni di raduno a ...

Futsal femminile, l'Italia in Svezia cerca il pass per l'Europeo del 2022 Today.it

Europeo femminile, le Azzurre in Svezia: rifinitura alla Halmstad Arena Con un volo charter da Milano Malpensa su Goteborg e successivo trasferimento a Halmstad, la Nazionale femminile di futsal è arrivata in Svezia. La Ct Francesca Salvatore ha consegnato alla Uefa l’ele ...

