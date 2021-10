Fuori dal Coro: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 ottobre 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Torna martedì 19 ottobre 2021 l’appuntamento settimanale con Fuori dal Coro, il programma talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano. La trasmissione, in onda Rete 4, affronta in questa puntata i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nelle principali città italiane. Inoltre è previsto anche un focus sulle ormai odierne proteste contro il Green Pass, in particolare quelle di Trieste. Vi raccomandiamo... Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 ottobre 2021 Il conduttore commenta in studio insieme a Matteo Salvini l’esito delle elezioni e le parole del ministro degli Interni Luciana ... Leggi su diredonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Torna martedì 19l’appuntamento settimanale condal, il programma talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano. La trasmissione, in onda Rete 4, affronta in questai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nelle principali città italiane. Inoltre è previsto anche un focus sulle ormai odierne proteste contro il Green Pass, in particolare quelle di Trieste. Vi raccomandiamo... Quarta Repubblica:del 18Il conduttore commenta in studio insieme a Matteo Salvini l’esito delle elezioni e le parole del ministro degli Interni Luciana ...

