Francesco Moriero sarà il nuovo commissario tecnico delle Maldive. Non potrà contare sul proprio staff, ma ha accettato ugualmente l'incarico di guidare la nazionale delle isole dell'Oceano Indiano. Moriero, dopo aver vestito le maglie di Lecce, Cagliari, Roma e Inter, ha concluso la carriera con la maglia del Napoli nel 2002. L'ultima esperienza di allenatore è stata sulla panchina della Dinamo Tirana in Albania e ora sta per andare una svolta ancora più forte alla sua vita professionale.

