Francesco Facchinetti | “Se l’avvocato di Conor McGregor mi offre 10 milioni per ritirare la denuncia | io dico no”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo aver raccontato la brutta aggressione subita da parte del lottatoreè tornato sulla questione durante il suo programma su Radio 105 e lo ha fatto per mettere in chiaro un punto: “Se dovesse chiamarmididomani e offrirmi 10di euro, 10di euro, 10 santissimidi euro perlae pertutto, io direi di no – ha detto, deciso – Non mi interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype, anche perché ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche ...