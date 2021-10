Francesco Facchinetti: "Non ritiro la denuncia a McGregor nemmeno se mi offrono 10 milioni" (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesco Facchinetti non ha nessuna intenzione di ritirare la denuncia verso Conor McGregor , che sabato scorso lo ha aggredito con un pugno in pieno volto. 'Se dovesse chiamarmi l'avvocato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021)non ha nessuna intenzione di ritirare laverso Conor, che sabato scorso lo ha aggredito con un pugno in pieno volto. 'Se dovesse chiamarmi l'avvocato di ...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - zazoomblog : Francesco Facchinetti deciso: “Non ritiro la denuncia nemmeno per soldi” - #Francesco #Facchinetti #deciso: - infoitcultura : Francesco Facchinetti non ha pace, dopo l’aggressione un grave lutto in famiglia. Commozione estrema -