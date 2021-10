Francesco Facchinetti è ancora contro Conor McGregor non ritirerei mai la denuncia

(Di martedì 19 ottobre 2021)furioso con. Parlando a Radio 105 dell’aggressione subìta sabato notte da parte del fighter di MMA,è stato particolarmente chiaro: «Se dovesse chiamarmi l’avvocato didomani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 tantissimi milioni di euro per ritirare lae per

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - fanpage : Francesco Facchinetti sostiene che nei video dell'hotel ci sia ben altro al di là dell'aggressione subita da… - CiccioniSe : RT @Corriere: Facchinetti: «Non ritiro la denuncia contro McGregor nemmeno per 10 milioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

ha comunicato sui social media, con particolare riferimento a Instagram, la notizia della morte del suo cane Ardi, che per quindici anni ha fatto parte della sua famiglia. Una ...A parlare è il pugile Daniele Scardina, ospite del programma '105 Kaos' in onda su Radio 105, che si sofferma sull'aggressione subita dadalla leggenda delle mma. 'Domenica mi ...Il pugile Daniele Scardina ci va giù duro dopo l'aggressione a Francesco Facchinetti da parte del campione MMA: "Ho tanta voglia di combattere con lui" ...La sfida di Scardina. Daniele Scardina è stato ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” in onda su Radio 105. "Il mio obiettivo è diventar ...