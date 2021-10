Forza Italia riaccende i motori (con le donne e i giovani), ma Fdi e Lega sono ancora al palo (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come riparte il centrodestra napoletano dopo il settimo, dal 1993 consecutivo assalto fallito a Palazzo San Giacomo? A riaccendere i motori è pronta solo la parte che se l’è cavata meglio alle ultime elezioni: quella di Forza Italia. Il partito di Berlusconi, coordinato a Napoli dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, sabato mattina riparte con Azzurro Donna, il coordinamento al femminile guidato a livello cittadino da Alessandra Iannuccilli. “Sabato, presso la nostra sede di corso Umberto – dichiara la dirigente azzurra – avremo il primo incontro dopo le elezioni. Forza Italia è un partito che è presente a Napoli e che vuole portare avanti le sue battaglie non solo in consiglio comunale, dove abbiamo eletto 3 consiglieri. Ma anche in città. Per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come riparte il centrodestra napoletano dopo il settimo, dal 1993 consecutivo assalto fallito a Palazzo San Giacomo? Are iè pronta solo la parte che se l’è cavata meglio alle ultime elezioni: quella di. Il partito di Berlusconi, coordinato a Napoli dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, sabato mattina riparte con Azzurro Donna, il coordinamento al femminile guidato a livello cittadino da Alessandra Iannuccilli. “Sabato, presso la nostra sede di corso Umberto – dichiara la dirigente azzurra – avremo il primo incontro dopo le elezioni.è un partito che è presente a Napoli e che vuole portare avanti le sue battaglie non solo in consiglio comunale, dove abbiamo eletto 3 consiglieri. Ma anche in città. Per ...

