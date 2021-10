Fortnite 18.21: Tutte le novità (Di martedì 19 ottobre 2021) Fortnite si aggiorna con la patch 18.21, la terza delle quattro previste per il Fortnitemares 2021, la quale porta con sè alcune novità estetiche e importanti modifiche e migliorie che vi riassumiamo a seguire. Le novità della patch 18.21 di Fortnite Nuova lobby per Halloween Nuove immagin iper Tutte le modalità Il Fortnitemares 2021 si intitola L’ira della regina dei cubi Nuova collaborazione con Ghostbusters Nuove Sfide e NPC Nuovi Zombie Jumpscare Nuovi consumabili ed armi di Halloween tra cui la falce nel Viceverso e il lanciazucche L’indomani cambia nome ed accogliere la Città dei cubi Nuove ricompense gratuite per il Fortnitemares Nuovi riconoscimenti Nuovi Boss: Regina dei cubi e Il custode LTM Hord Rush aggiornata Tornano le ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 ottobre 2021)si aggiorna con la patch 18.21, la terza delle quattro previste per ilmares 2021, la quale porta con sè alcuneestetiche e importanti modifiche e migliorie che vi riassumiamo a seguire. Ledella patch 18.21 diNuova lobby per Halloween Nuove immagin iperle modalità Ilmares 2021 si intitola L’ira della regina dei cubi Nuova collaborazione con Ghostbusters Nuove Sfide e NPC Nuovi Zombie Jumpscare Nuovi consumabili ed armi di Halloween tra cui la falce nel Viceverso e il lanciazucche L’indomani cambia nome ed accogliere la Città dei cubi Nuove ricompense gratuite per ilmares Nuovi riconoscimenti Nuovi Boss: Regina dei cubi e Il custode LTM Hord Rush aggiornata Tornano le ...

Fortnite non funziona, server offline: arriva l'aggiornamento 18.21 Anche questo martedì, la mutevole isola di gioco di Fortnite: Battaglia Reale accoglie un nuovo aggiornamento dedicato.

