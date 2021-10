“Forte ma ha un grandissimo difetto”, dure parole per il giocatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Intervebuto ai microfoni di “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, ha parlato prima del Legia Varsavia, prossima avversaria in Europa League del Napoli, e poi di Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni: “In Europa League è una squadra tosta, in campionato ha sbagliato molte partite. Contro il Napoli ci aspettiamo una squadra grintosa, che sa difendere, in Europa League ha pareggiato a Mosca e vinto con il Leicester, non è poco.” Zielinski Napoli Legia Su Zielinski: “Lo ammiro, è un giocatore con grandissima classe, sa fare tutto col pallone, credo che il problema sia nella sua testa, è un ragazzo buonissimo che quando entra in campo non riesce a mettere tutta la cattiveria. LEGGI ANCHE: Fiorentina, una big su Vlahovic: le cifre L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Intervebuto ai microfoni di “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, ha parlato prima del Legia Varsavia, prossima avversaria in Europa League del Napoli, e poi di Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni: “In Europa League è una squadra tosta, in campionato ha sbagliato molte partite. Contro il Napoli ci aspettiamo una squadra grintosa, che sa difendere, in Europa League ha pareggiato a Mosca e vinto con il Leicester, non è poco.” Zielinski Napoli Legia Su Zielinski: “Lo ammiro, è uncon grandissima classe, sa fare tutto col pallone, credo che il problema sia nella sua testa, è un ragazzo buonissimo che quando entra in campo non riesce a mettere tutta la cattiveria. LEGGI ANCHE: Fiorentina, una big su Vlahovic: le cifre L'articolo proviene da ...

