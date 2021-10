Formia, eletto il nuovo Sindaco: il saluto alla città del Commissario uscente (Di martedì 19 ottobre 2021) Formia – All’indomani dell’elezioni del nuovo Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, il Commissario Straordinario e i Sub Commissari, nel salutare la città e i suoi cittadini, ribadiscono nei confronti della comunità Formiana “la più sincera stima ed il compiacimento per aver fornito prova di equilibrio in un momento delicato ed ancora contrassegnato dalla emergenza Covid”. Il Commissario straordinario dott.ssa Silvana Tizzano, il sub Commissario dott.ssa Monica Perna e il sub Commissario dott.ssa Ada Nasti, scrivono che, nel corso di questi mesi, hanno “profuso ogni impegno nel cercare di risolvere” i problemi o “avviarli a soluzione anche nell’ottica di lasciare ai successori il percorso il più sgombro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– All’indomani dell’elezioni deldi, Gianluca Taddeo, ilStraordinario e i Sub Commissari, nel salutare lae i suoi cittadini, ribadiscono nei confronti della comunitàna “la più sincera stima ed il compiacimento per aver fornito prova di equilibrio in un momento delicato ed ancora contrassegnato demergenza Covid”. Ilstraordinario dott.ssa Silvana Tizzano, il subdott.ssa Monica Perna e il subdott.ssa Ada Nasti, scrivono che, nel corso di questi mesi, hanno “profuso ogni impegno nel cercare di risolvere” i problemi o “avviarli a soluzione anche nell’ottica di lasciare ai successori il percorso il più sgombro ...

