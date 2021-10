Formazioni ufficiali Porto Milan: le scelte degli allenatori (Di martedì 19 ottobre 2021) Le Formazioni ufficiali di Porto Milan match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Porto-Milan, match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022. Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Evanilson, Otavio, Luís Díaz; Taremi. All: Sergio Conceicao Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ledimatch valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022.(4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Evanilson, Otavio, Luís Díaz; Taremi. All: Sergio Conceicao(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24.

