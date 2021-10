Formazioni ufficiali Ajax-Borussia Dortmund | Champions League 2021 2022

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ledi, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di. I gialloneri di Haaland fanno visita agli olandesi per una sfida che vale il primo posto in classifica: le due squadre infatti comandano con 6 punti. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di martedì 19 ottobre. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le: Pasveer; Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis.: Kobel; Haaland, Reus, Schulz, Hummels, Akanji, Brandt, Malen, Bellingham, Meunier, Witsel. SportFace.

Commenta per primo Ecco ledi Atletico Madrid - Liverpool (fischio d'inizio ore 21). Atletico : Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Carrasco; Lemar, Koke, De Paul; Joao Felix, Griezmann. Liverpool :...Commenta per primo Ecco ledi PSG - Lipsia (fischio d'inizio ore 21). PSG : Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Gueye, Herrera; Messi, Mbappé, Draxler. Lipsia : Gulacsi; Klostermann, ...Le formazioni ufficiali di Inter-Sheriff, terza giornata di Champions League: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: ...Manca poco allo stadio Do Dragao di Porto per il terzo incontro del girone B di Champions League. A giocarsi un match importante per le speranze di ...