Fondo 394 SIMEST: riparte il 28 ottobre l'operatività dei finanziamenti agevolati grazie alle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU (Di martedì 19 ottobre 2021) Dal 28 ottobre il Portale SIMEST dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione tornerà ad essere operativo grazie agli 1,2 miliardi di euro assegnati al Fondo 394 – gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – dall'Unione europea NextGenerationUe. A partire da tale data, le Imprese di Piccola e Media dimensione (PMI) italiane con vocazione internazionale potranno tornare a contare sugli strumenti a tasso agevolato, rimodulati nell'offerta, nei termini e negli obiettivi in linea con le direttive del PNRR. Non si tratterà più, infatti dei classici 7 strumenti, ma saranno disponibili 3 nuovi finanziamenti dedicati alla transizione ecologica e digitale delle imprese.

