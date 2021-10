Fondazione Open | la procura chiude le indagini | nell’inchiesta anche Renzi | Boschi e Lotti

(Di martedì 19 ottobre 2021) I pm fiorentini hanno concluso lesu, lamediante la quale è stata finanziata l’ascesa di Matteoprima a sindaco di Firenze e poi a presidente del Consiglio. Ledellasi chiudono con l’iscrizione nel registro degli indagati di undici persone e di quattro società. Tra loro compaionoMatteo, Lucae Maria Elena. Secondo l’accusa, tra il 2014 e il 2018, i tre avrebbero ricevuto dallapiù di 3 milioni e mezzo di euro per la loro attività politica, da investire dunque nella correnteana. Un movimento di denaro che è in violazione con la normativa sul finanziamento ai partiti. Per ...

Advertising

Corriere : Open, chiuse le indagini: Renzi, Lotti e Boschi indagati - fattoquotidiano : '11 INDAGATI': ANCHE RENZI, BOSCHI E LOTTI Chiuse dalla procura di Firenze le indagini su presunte irregolarità ne… - repubblica : Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di… - dariochierchia : RT @RobertoMerlino1: Ma chi può votare tali affaristi??? Fondazione Open, chiuse le indagini: Renzi, Lotti, Boschi e Carrai tra gli ind… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: '11 INDAGATI': ANCHE RENZI, BOSCHI E LOTTI Chiuse dalla procura di Firenze le indagini su presunte irregolarità nei f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Open

18.12, anche Renzi e Boschi tra indagati La Procura di Firenze ha chiuso le indagini su presunte irregolarità nei finanziamenti a, lanata per sostenere le iniziative politiche di Renzi. Sono 11 le persone indagate destinatarie dell'avviso di conclusione indagini. Tra gli 11 lo stesso leader di Iv Renzi,Maria ...Firenze, 19 ottobre 2021 - La procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla. Tra gli undici indagati, c'è Matteo Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti con Maria Elena Boschi e l'imprenditore Marco Carrai. Per il deputato Pd Luca Lotti ci sono ...Indagati sempre per finanziamento illecito anche l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e Marco Carrai , componente del consiglio direttivo di Open Undici indagati e quattro società i destinatari del ...Finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio, traffico di influenze. Renzi e Boschi, insieme a Lotti, Bianchi e Carrai, risultano indagati proprio nel filone di inchiesta per l’ipotesi d ...