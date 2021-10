(Di martedì 19 ottobre 2021), approdata sui social come @informaconfede nel 2018, porta una ventata di novità nel mondo del. Una vera e propria rivoluzione a suon di “ginnastichina” e di “nopainogainfan*****” che ha coinvolto con entusiasmo circa 70 mila followers in Instagram e 12 mila “allieve” che si muovono in maniera consapevole, costante e gratificante. “Se bella vuoi apparire, non devi più soffrire”: questo è il messaggio in controtendenza della “Prof. Fede” con una laurea ISEF e 23 anni di esperienza. Il suo metodo si basa sull’ascolto e sull’accettazione dei propri limiti, considerando l’esercizio fisico un momento che rigenera corpo e mente, non “stressogeno” e non finalizzato esclusivamente al risultato estetico. Una via di mezzo tra la “divanite acuta” e il “lacrime e dolore”. La ...

Advertising

zazoomblog : Fitness l”anti allenamento” perfetto con Federica Accio - #Fitness #l”anti #allenamento” - DePascalisPierl : In che modo #allenamento e #alimentazione influenzano l’approccio sulla #vaccinazione per il #COVID19? Anteprima d… - WilliamMackay4 : #hashtag4 Anti Cellulite Leggings -

Ultime Notizie dalla rete : Fitness anti

Il Sole 24 ORE

... with respect to this research, including any warranties of merchantability orfor a ... labor, environment and- corruption - LTI has been recognized as a Great Place to Work - Certified&...Leggi anche › Homecellulite: gli esercizi con il Foam Roller spiegati dall'istruttrice Alexa in video Per fruire dei video serve una Alexa Echo Show oppure una chiavetta Fire TV ...Federica Accio, approdata sui social come @informaconfede nel 2018, porta una ventata di novità nel mondo del fitness. Una vera e propria rivoluzione a ...