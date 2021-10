Fiorentina, non sei ancora matura. E il caso Vlahovic… (Di martedì 19 ottobre 2021) La Fiorentina perde la prima partita stagionale contro una squadra di medio-bassa classifica. Nessun allarme, ma serve subito un bagno di umiltà La sconfitta contro il Venezia è stata la ciliegina sulla torta dei pasticci delle ultime due settimane in casa Fiorentina. I motivi della sconfitta della banda Italiano in Laguna sono da dividere tra ritorno tardivo dei nazionali, un po’ di umiltà da ritrovare e il caso Vlahovic che qualche strascico non poteva non lasciarlo. Il risultato del Penzo evidenzia come la Fiorentina abbia ancora bisogno di tanto lavoro per diventare una squadra forte e matura. POCO UMILI – Contro il Venezia la Fiorentina ha sbagliato atteggiamento. Una partita da mordere e azzannare, cosa che i viola hanno fanno praticamente sempre in questo inizio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Laperde la prima partita stagionale contro una squadra di medio-bassa classifica. Nessun allarme, ma serve subito un bagno di umiltà La sconfitta contro il Venezia è stata la ciliegina sulla torta dei pasticci delle ultime due settimane in casa. I motivi della sconfitta della banda Italiano in Laguna sono da dividere tra ritorno tardivo dei nazionali, un po’ di umiltà da ritrovare e ilVlahovic che qualche strascico non poteva non lasciarlo. Il risultato del Penzo evidenzia come laabbiabisogno di tanto lavoro per diventare una squadra forte e. POCO UMILI – Contro il Venezia laha sbagliato atteggiamento. Una partita da mordere e azzannare, cosa che i viola hanno fanno praticamente sempre in questo inizio ...

