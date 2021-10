Fiorentina | contestazione dei tifosi a Vlahovic | “pezzo di m…” | “gobbo di m…” VIDEO

(Di martedì 19 ottobre 2021) E’ rottura definitiva tra lae Dusan, è andata in scena ladeiviola al termine della partita contro il Venezia. L’ottava giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Aramu. Al termine del match è andata in scena lanei confronti del serbo, si sono registrati momenti di tensione. I supporter non hanno gradito la decisione del calciatore di non rinnovare il contratto. L’addio è certo, ladovrebbe venderlo a gennaio per incassare una cifra all’altezza delle qualità del calciatore. Al termine della sconfitta contro il Venezia il calciatore è stato contestato pesantemente da un gruppo di supporter viola presenti nel settore ospite: “di m…”, ...

E' rottura definitiva tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic, è andata in scena la contestazione dei tifosi viola al termine della partita contro il Venezia. L'ottava giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Aramu. Al termine del match è andata in scena la contestazione nei confronti del serbo, si sono registrati momenti di tensione. I supporter non hanno gradito la decisione del calciatore di non rinnovare il contratto. L'addio è certo, la Fiorentina dovrebbe venderlo a gennaio per incassare una cifra all'altezza delle qualità del calciatore.