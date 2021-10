Fiorentina, anche il Borussia Dortmund su Vlahovic (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra le pretendenti su Vlahovic c’è anche il Borussia Dortmund. La Fiorentina trema per il futuro dell’attaccante serbo La Juve non è l’unica squadra sulle tracce di Dusan Vlahovic. L’annuncio improvviso della rottura tra l’attaccante serbo e la Fiorentina ha infatti scatenato i club di mezza Europa. Per la Bild anche il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi sul centravanti serbo per un motivo ben preciso. I gialloneri hanno individuato in lui il possibile erede di Erling Haaland, giocatore oggetto del desiderio di tante squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra le pretendenti suc’èil. Latrema per il futuro dell’attaccante serbo La Juve non è l’unica squadra sulle tracce di Dusan. L’annuncio improvviso della rottura tra l’attaccante serbo e laha infatti scatenato i club di mezza Europa. Per la Bildilavrebbe messo gli occhi sul centravanti serbo per un motivo ben preciso. I gialloneri hanno individuato in lui il possibile erede di Erling Haaland, giocatore oggetto del desiderio di tante squadre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

