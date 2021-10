“Final Cleaning” | spacciavano attraverso i social | arresti a Campagna ed Eboli VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – 31 ordinanze di custodia cautelare (27 in carcere e 4 aglidomiciliari) sono state eseguite questa mattina nella Piana del Sele, nel Salernitano, nell’ambito di un’operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno che ha permesso di smantellare due sodalizi criminali. I reati contestati sono di associazione per delinquereizzata all’acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish. Le indagini, condotte dal 2018 dai carabinieri della compagnia di, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno permesso di porre fine ad un fiorente traffico di stupefacenti condotto dai due ...