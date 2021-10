Filippi: “Fiducia società? Ho parlato con la dirigenza. Silipo, Valente e Almici ok” (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo alla vigilia del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo alla vigilia del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla

Advertising

Mediagol : Filippi: “Fiducia società? Ho parlato con la dirigenza. Silipo, Valente e Almici ok” - ILOVEPACALCIO : Filippi: «Fiducia? Sarà il campo a dirlo, io faccio sempre del mio meglio» - Ilovepalermocalcio - Tullio_Filippi : @Luca_Fantuzzi Luca, siamo oltre ad un rapporto di fiducia che si è rotto ... lo Stato usa la forza per far rispett… - ILOVEPACALCIO : Brunori: «Filippi e società mi hanno dato grande fiducia, li ripagherò in campo» - Ilovepalermocalcio - Tullio_Filippi : RT @AhiMaria1: ??Ma cosa siete diventati??? Per proteggere politici corrotti avete rotto il patto di fiducia e lealtà tra Voi e il Popolo! S… -