FIFA 22 Obiettivo Euforia Europea

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 19 ottobre 2021) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 1° stagione di22!Premio Finale: x1 MEGA-PACCHETTO (Non scambiabile) Scadenza: 27 ottobre 2021 Obiettivi e premi VINCINE 1Vinci 1 partita in Amichevoli FUT Live: Glorie del passato con una rosa composta da soli giocatori di Inghilterra, Germania e Spagnax1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) VINCINE 2Vinci 2 partite in Amichevoli FUT Live: Glorie del passato con una rosa composta da soli giocatori di Inghilterra, Germania e Spagnax1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) VINCINE 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Glorie del passato con una rosa composta da soli giocatori di Inghilterra, Germania e Spagnax1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non ...