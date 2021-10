Fiera del Turismo di Rimini, sempre più ricca di opportunità di lavoro per il Cilento (Di martedì 19 ottobre 2021) di Raffaele Ianni Rimini TTC, la più importante Fiera del Turismo Italiano, chiude gli stand ma lascia mille opportunità di lavoro e di contatti per la nostra provincia Salernitana. Abbiamo seguito da vicino la presenza, i contatti e le operazioni di brand, che il Cilento è riuscito a portare a casa in questo vasto mercato del Turismo. Come al solito il polo fieristico di Rimini rappresenta la massima vetrina che le agenzie turistiche prendono a riferimento per il mercato della prossima stagione imprenditoriale. Il Cilento è stato presente con un’importante stand, con la presenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, unitamente all’Associazione Tutistica “Cilentomania”, che da 11 ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 ottobre 2021) di Raffaele IanniTTC, la più importantedelItaliano, chiude gli stand ma lascia milledie di contatti per la nostra provincia Salernitana. Abbiamo seguito da vicino la presenza, i contatti e le operazioni di brand, che ilè riuscito a portare a casa in questo vasto mercato del. Come al solito il polo fieristico dirappresenta la massima vetrina che le agenzie turistiche prendono a riferimento per il mercato della prossima stagione imprenditoriale. Ilè stato presente con un’importante stand, con la presenza del Parco Nazionale del, Vallo di Diano e Alburni, unitamente all’Associazione Tutistica “mania”, che da 11 ...

