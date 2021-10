Festa all’attacco dopo il commissariamento | “Gli avellinesi non sono i sudditi del Sultano del Crescent”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche la Regione Campania starebbe per provvedere aldell’Azienda Consortile di cui Avellino fa parte. Al di là della vicenda che rappresenta un mix tra il tragicomico ed il patetico, siamo convinti della infondatezza totale di questo eventuale provvedimento”. Così il sindaco di Avellino, Gianlucal’ufficialità deldell’Azienda Consortile. “Ci tengo a sottolineare lo sgarbo istituzionale anche se ci meraviglia poco in quanto si è annunciato un provvedimento prima che venisse adottato per alimentare polemiche e creare confusione tra l’opinione pubblica. Evidentemente il nostro atteggiamento di non sudditanza nei confronti deldeldà fastidio. Ci ...