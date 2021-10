Federico Rossi ed Ana Mena in Sol Y Mar, il nuovo singolo con una sorpresa speciale (Di martedì 19 ottobre 2021) Federico Rossi ed Ana Mena in Sol Y Mar: il nuovo singolo inedito arriverà in radio venerdì 22 ottobre con una sorpresa speciale. Ad annunciare l’imminente rilascio del brano ai fan è lo stesso Federico Rossi via social, che svela anche i primi dettagli: si tratta di un duetto e probabilmente includerà parti di testo in lingua spagnola. Il pezzo sarà disponibile in radio e negli store digitali già questa settimana e riporterà Fede Rossi a mettersi alla prova con un nuovo pezzo. Questa volta al suo fianco ci sarà Ana Mena, la regina delle hit. Il brano si intitola Sol Y Mar, come anticipato dallo stesso cantante sui social e per ascoltarlo basterà attendere solo qualche giorno. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)ed Anain Sol Y Mar: ilinedito arriverà in radio venerdì 22 ottobre con una. Ad annunciare l’imminente rilascio del brano ai fan è lo stessovia social, che svela anche i primi dettagli: si tratta di un duetto e probabilmente includerà parti di testo in lingua spagnola. Il pezzo sarà disponibile in radio e negli store digitali già questa settimana e riporterà Fedea mettersi alla prova con unpezzo. Questa volta al suo fianco ci sarà Ana, la regina delle hit. Il brano si intitola Sol Y Mar, come anticipato dallo stesso cantante sui social e per ascoltarlo basterà attendere solo qualche giorno. ...

