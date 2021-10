Fashioning Freedom | il cortometraggio di Audemars Piguet esplora le connessioni tra moda e libertà

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 19 ottobre 2021) Life&People.itè il nuovodi, la Maison svizzera di orologi. E’ un prodotto audiovisivio cheletra. Ilcelebra gli ultimi gioiellini Royal Oak e vede come protagonista Grece Ghanem. Un’icona di stile senza tempo che scava nel suo guardaroba per trasportarci in un universo dove gli abiti e gli accessori scandiscono ogni fase dell’esistenza. Grazie adiscopriamo insieme il mondo audace e originale di Grece Ghanem I suoi look così particolari e a tratti sopra le righe nascono dal mondo dei social. Proprio grazie ...