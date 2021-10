Fascismo, Meloni lascia l'aula durante l'intervento di Lamorgese e lancia la petizione: "Dimissioni" (Di martedì 19 ottobre 2021) La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha consegnato la sua informativa alla Camera sui fatti di Roma di sabato 9 ottobre, attirandosi - di nuovo - le ire di Fratelli d'Italia, deciso a ribaltare ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) La Ministra dell'Interno Lucianaha consegnato la sua informativa alla Camera sui fatti di Roma di sabato 9 ottobre, attirandosi - di nuovo - le ire di Fratelli d'Italia, deciso a ribaltare ...

Advertising

HuffPostItalia : Sofia Ventura: 'Salvini è un cavallo zoppo, Meloni ha la zavorra del fascismo' - ilfoglio_it : Gli interventi sui social di #Salvini e #Meloni contro lo sgombero del porto di #Trieste occupato dai no green pass… - fattoquotidiano : PER LA MELONI 'NON E' CHIARA' LA MATRICE NERA Non le sono bastate le immagini degli esponenti di Forza Nuova che a… - FedeHorn : @AlekosPrete @Anpinazionale @Italiantifa @ODNDItalia @AUniversale @PBerizzi 'Non si può parlare di fascismo nel 2021'. Sempre la Meloni: - Tino43197492 : Ezio Mauro confessa, altro che fascismo: Giorgia Meloni attaccata perché cresce -