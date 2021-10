Fascismo: associazione sovversiva neonazista, perquisizioni Polizia in tutta Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Napoli, 19 ott. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del Capoluogo campano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari in tutta Italia nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. L'operazione avviene nell'ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno. Le perquisizioni, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono state eseguite dai rispettivi uffici Digos con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Napoli, 19 ott. (Adnkronos) - Ladi Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del Capoluogo campano, sta eseguendodomiciliari innei confronti di 26 persone indagate perdi matricee suprematista. L'operazione avviene nell'ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centraledi Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno. Le, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono state eseguite dai rispettivi uffici Digos con la collaborazione del Servizio dellaPostale e delle ...

