Facchinetti: "Non ritirerei la denuncia contro McGregor nemmeno per 10 milioni di euro" (Di martedì 19 ottobre 2021) Il cantante non intende mollare la presa dopo l'aggressione del fighter Conor McGregor: "Ho sempre mal di testa, devo portare il collarino per 8 ore al giorno". Nel corso del suo programma in onda su 'Radio 105', il cantante Francesco Facchinetti è tornato sull'aggressione subita sabato scorso da parte del fighter Conor McGregor.

