Facchinetti aggredito | Mc Gregor? Non ritiro la denuncia nemmeno per 10 milioni

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - veneziaradiotv : Francesco Facchinetti aggredito da McGregor - infoitcultura : Per quale motivo Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. 'E' volato per la stanza'. Ora rischia il carce… - gazzettamantova : Facchinetti aggredito da McGregor, la testimonianza di Benji: 'Una violenza inspiegabile' Il cantante Benji Mascolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti aggredito

... 'Sono statoda Conor McGregor. Me lo ha dato senza motivo: poteva tirarlo a mia moglie ... 'Dal niente, per nessun valido motivo, Conor tira un pugno in faccia a Francesco. Un ...Vediamo cosa accadrà', fa sapere un battagliero. Insomma, l'accusa tra le righe, ma neppure troppo, è che oltre all'aggressione, in quella sala riunioni sia avvenuto anche dell'altro. ...Il rapper pubblica una divertente storia su Instagram in cui fa riferimento al caso Facchinetti aggredito con un pugno da Mcgregor. Ma nel video c’è tutt’altro che violenza. Ecco cosa è successo a Fed ...Il manager condanna la violenza. Al suo fianco, oltre Benji Mascolo, si schierano anche Mario Balotelli e Ludovica Frasca ...