F1 | Mario Isola | “Austin si presenta come una incognita | tra riasfaltatura | buche e due anni di assenza”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) Torna in azione il Mondiale di Formula Uno 2021, e lo fa con una delle gare più attese di questo finale di stagione. Stiamo parlando del Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas. Il weekend texano, infatti, non solo consegnerà 25 pesanti punti nella delicatissima lotta al titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma ci proporrà una tappa nella quale gli pneumatici potrebbero prendere il ruolo di protagonisti per diversi motivi. Andiamo con ordine. In occasione della gara di(che torna in calendario dopo un anno di stop dovuto alla pandemia del Covid-19), diciassettesimo appuntamento della stagione, Pirelli ha deciso di portare le seguenti mescole: Pirelli PZero White Hard C2, Pirelli PZero Yellow Medium C3 e Pirelli PZero Red Soft C4. In poche parole la Casa milanese ha optato per le proprie mescole centrali, in vista di ...