Exsagera | il festival giovanile di Città Alta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo.è il nuovoche invaderàcon arte, musica, mostre, performance e workshop domenica 24 ottobre. Una data unica con al centro il tema della cura degli spazi cittadini attraverso azioni culturali promosse da giovani artisti under35 della Bergamasca. Dal giardino della Crotta fino ai lavatoi, passando per piazza Mascheroni e i portici della biblioteca Angelo Maj, dalle 16.00 fino a sera, ci si potrà imbattere in una danza indiana così come in un laboratorio di stampe serigrafiche e di sartoria oppure in un concerto hip-hop o in performance teatrali e molto altro ancora, il tutto in modo gratuito. “è un invito ad andare oltre il convenzionale, è una chiamata a rompere e superare gli schemi con cui interpretiamo normalmente l’utilizzo ...