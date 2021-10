Expo Dubai | si prepara la nuova ‘generazione interplanetaria’

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021) Unagenerazione interplanetaria, uomini e donne che non saranno solo ‘terrestri’ ma anche capaci di vivere permanentemente sulla Luna – il nostro satellite naturale – generando unaeconomia lunare per poi spiccare il ‘salto’ verso pianeti più lontani. Al Padiglione Italia di2020 si é tracciato questo orizzonte al brainstorming “L’economia spaziale lunare. I primi passi verso una generazione interplanetaria” organizzato dall’azienda italiana globale di alta tecnologia Leonardo con il coordinamento tecnico-scientifico di Sda Bocconi. A parlare di esplorazione, estrazione mineraria e tecnologie di recupero insieme a potenziali soluzioni per un habitat vivente sulla Luna é stato un parterre ‘spaziale’. I lavori – che si sono tenuti nell’ambito della Space Week di...