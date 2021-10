Expert lancia promo “tutti pronti per lo switch off” con maxi sconti su Tv fino al 31 ottobre

(Di martedì 19 ottobre 2021) E’ statoto nella giornata di ieri, 182021, il nuovo volantino didal titolo “per looff”. Come sicuramente molti di voi avranno intuito, si tratta di una serie di offerte dedicate principalmente al cambio della vostra tv. Nuove offerte daper looffDel resto, con l’introduzione delle nuove frequenze di trasmissione sul digitale terrestre, i televisori obsoleti dovranno andare per forza di cosa in soffitta, almeno che non vogliate vedere solo “nero” sui vostri schermi. LogoE LA NUOVAPER LOOFF”: ECCO ALCUNE OFFERTE POTREBBE INTERESSARTI ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Expert lancia

Travel Quotidiano

... un'età media più alta, sui 40 anni, che hanno ruoli di responsabilità in azienda e possono essere in linea per eventi di networking professionale e per nuovi ruoli senior/manager/direttori ". ......99 sconto 14% - fino al 10 ott 21 Click qui per approfondire Kensington 64325 Mouse, Mouse ... Offerte Speciali Anche AmazonApple Watch 7 8 Ott 2021 Su Amazon è pronta la vetrina per gli ...Nuove occasioni e prezzi sempre più bassi sono disponibili da Expert, con questo volantino è facilissimo risparmiare su ogni acquisto.Petronas Lubricants International (PLI) annuncia il lancio del suo nuovo programma B2B Expert Solutions con l’obiettivo di offrire servizi di alto ...