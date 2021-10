Europa League: Napoli-Legia Varsavia diretta dallo spagnolo Cerro Grande (Di martedì 19 ottobre 2021) La Uefa ha diramato la sestina arbitrale per la gara del Maradona La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali di Napoli-Legia Varsavia, gara valida per il terzo turno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 ottobre 2021) La Uefa ha diramato la sestina arbitrale per la gara del Maradona La UEFA ha diramato le designazioni arbitrali di, gara valida per il terzo turno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio: Del Cerro Grande arbitro Napoli - Legia, Lazio ad Aytekin ...il turco Palabiyik PALERMO - Sarà Carlos del Cerro Grande a dirigere giovedì sera (ore 21) al "Maradona" la sfida fra Napoli e Legia Varsavia nella terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Napoli, promozione in Europa League: biglietti al 50% per la sfida al Leicester ilmattino.it PORTO-MILAN: MATCH PREVIEW Una sfida decisiva. Dopo due buone prestazioni, coincise purtroppo con altrettante sconfitte, la Champions League del Milan si trova davanti a un bivio chiamato Porto. Quella in programma questa sera ...

