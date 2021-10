Europa League 2021/2022, Celtic ok: Ferencvaros battuto 2-0 (Di martedì 19 ottobre 2021) Buona la terza per il Celtic che nell’anticipo della giornata di Europa League batte senza problemi il Ferencvaros al Celtic Park. Apre Furuhashi al 57?, prima del raddoppio definitivo siglato da Vecsei che la combina grossa e finisce sul tabellino per un autogol che spegne ogni speranza di rimonta degli avversari. Il Celtic, dopo due sconfitte consecutive, conquista la prima vittoria del gruppo G, si porta a tre punti e strapperò qualcosa ad almeno una tra Bayer Leverkusen e Betis, impegnate giovedì l’una contro l’altra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Buona la terza per ilche nell’anticipo della giornata dibatte senza problemi ilalPark. Apre Furuhashi al 57?, prima del raddoppio definitivo siglato da Vecsei che la combina grossa e finisce sul tabellino per un autogol che spegne ogni speranza di rimonta degli avversari. Il, dopo due sconfitte consecutive, conquista la prima vittoria del gruppo G, si porta a tre punti e strapperò qualcosa ad almeno una tra Bayer Leverkusen e Betis, impegnate giovedì l’una contro l’altra. SportFace.

