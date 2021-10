Eternals: prime reazioni della critica al cinecomic Marvel (Di martedì 19 ottobre 2021) Un film diverso da tutti gli altri prodotti Marvel, ecco il contenuto delle prime reazioni della critica dopo la premiere mondiale del cinecomic Eternals che si è tenuta ieri a Los Angeles. Poche ore fa il celebre El Capitan Theatre di Los Angeles ha ospitato la premiere mondiale di Eternals di fronte al cast e alla regista Chloe Zhao. Mentre le recensioni sono sotto embargo fino al 24 ottobre, giorno del passaggio del film alla Festa del Cinema di Roma 2021, le prime reazioni della critica sui social non si sono fatte attendere. Eternals, terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel diretto da Chloé Zhao, porta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Un film diverso da tutti gli altri prodotti, ecco il contenuto delledopo la premiere mondiale delche si è tenuta ieri a Los Angeles. Poche ore fa il celebre El Capitan Theatre di Los Angeles ha ospitato la premiere mondiale didi fronte al cast e alla regista Chloe Zhao. Mentre le recensioni sono sotto embargo fino al 24 ottobre, giorno del passaggio del film alla Festa del Cinema di Roma 2021, lesui social non si sono fatte attendere., terzo filmFase Quattro dell'Universo Cinematograficodiretto da Chloé Zhao, porta ...

