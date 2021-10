Eternals | i figli di Angelina Jolie svuotano l’armadio di mamma per la première

(Di martedì 19 ottobre 2021)ha partecipato alladi, e lo ha fatto con parte della sua famiglia al seguito. L’attrice 46enne, ha portato sul red carpet del film della Marvel cinque dei suoi seiche condivide con l’ex Brad Pitt: Maddox , 20 anni, Zahara, 16, Shiloh, 15 e i gemelli di 13 anni Vivienne e Knox. Ilo diciassettenne dell’ex coppia, Pax, non ha partecipato. Ma non è tutto. Gli eredi della star di Hollywood si sono presentati a Los Angeles con degli outfit molto particolari che se in parte celebravano la carriera della loro madre, dall’altra hanno dato un tocco vintage alla kermesse. Vi raccomandiamo... Benvenuta alla prima famiglia LGBTQ+ di Marvel, al cinema con...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Angelina Jolie con i figli sul red carpet di Eternals: il dettaglio prezioso sulle labbra (FOTO)… - xcinefilax : RT @SerialCin: #AngelinaJolie alla première di #Eternals con i suoi figli. - SerialCin : #AngelinaJolie alla première di #Eternals con i suoi figli. - SimonaCroisette : RT @msfabiola_: Che vi devo dire? Che sembrate usciti da un film di James Bond e voglio vedere i vostri figli? Okay lo posso fare #Eternal… - msfabiola_ : Che vi devo dire? Che sembrate usciti da un film di James Bond e voglio vedere i vostri figli? Okay lo posso fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Eternals figli

Tra le bellissime che hanno sfilato in passerella Angelina Jolie, scortata alla prima di '' dalla sua tribù di otto, e Jessica Chastain ospite per presentare 'Gli Occhi di Tammy Faye'. ......i suoi. Angelina Jolie e la figlia Zahara, un abito per due guarda le foto Leggi anche › Angelina Jolie: trucco cat eye anni '50 e gioielli space - glam alla première di 'The' ...Angelina Jolie ha sfoggiato un nuovo abito e un accessorio piuttosto peculiare sfilando assieme ai suoi figli sul red carpet di Eternals. Angelina Jolie ha entusiasmato il pubblico durante la sua appa ...Alla premiere di Eternals a Los Angeles, la figlia di Angelina Jolie Zahara Jolie-Pitt ha indossato un suo vecchio abito degli Oscar ...