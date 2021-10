“Eternals”: dopo le divergenze sul set, l’anteprima entusiasma i fan Marvel (Di martedì 19 ottobre 2021) La fase 4 del Marvel Cinematic Universe continua, il 3 novembre 2021 arriva nelle sale italiane The Eternals. Il film, ispirato ai fumetti Marvel sugli Eterni, introdurrà un gruppo di nuovi supereroi e sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Durante la realizzazione, ci sono state non poche divergenze in merito alla sceneggiatura, in particolare Salma Hayek aveva una visione diversa per il suo personaggio. Incomprensioni a parte, il film ha debuttato in anteprima a Los Angeles e le reazioni del pubblico preannunciano un altro colpo grosso per la Marvel. Le divergenze creative Chloé Zhao alla regia del film aveva le idee chiare fin dall’inizio, ma un membro del cast non era d’accordo con la sua visione. Salma Hayek aveva un’idea precisa per il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) La fase 4 delCinematic Universe continua, il 3 novembre 2021 arriva nelle sale italiane The. Il film, ispirato ai fumettisugli Eterni, introdurrà un gruppo di nuovi supereroi e sarà ambientatogli eventi di Avengers: Endgame. Durante la realizzazione, ci sono state non pochein merito alla sceneggiatura, in particolare Salma Hayek aveva una visione diversa per il suo personaggio. Incomprensioni a parte, il film ha debuttato in anteprima a Los Angeles e le reazioni del pubblico preannunciano un altro colpo grosso per la. Lecreative Chloé Zhao alla regia del film aveva le idee chiare fin dall’inizio, ma un membro del cast non era d’accordo con la sua visione. Salma Hayek aveva un’idea precisa per il suo ...

