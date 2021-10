(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRavenna – Unoriginario di Nocera (Salerno) è statodalla guardia di Finanza per un’da 4.000 mila euro aldi unodi, sul litorale ravennate. Nell’ambito della stessa operazione, un 39enne del posto è stato bloccato con una ventina di grammi di cocaina suddivisi in dosi. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Tenenza di Cervia, ilda alcune settimane taglieggiava ildellominacciando ritorsioni e aggressioni fisiche a danno dei suoi figli e nipoti. I militari, che tenevano già sotto controllo ilritenendolo coinvolto in un giro di spaccio, ...

Advertising

Ansa_ER : Estorsione al titolare di uno stabilimento balneare di Milano Marittima. Da 4.000 euro, arrestato dalla Guardia di… - anteprima24 : ** #Estorsione a titolare stabilimento balneare Milano Marittima, arrestato 26enne #Campano **… - CorriereRomagna : Estorsione a titolare di uno stabilimento di Milano Marittima, arrestato - -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione titolare

... con pretese sempre in aumento Pretendeva soldi daldi uno stabilimento balneare di Milano ... Il giovane con precedenti per furto e spaccio dovrà rispondere di: il giudice ha ...... sentito in merito il, questi, non senza imbarazzo, decideva di confidarsi con i finanzieri, ammettendo di essere vittima die di aver già pagato 5.300 euro in tre distinte ...Un estorsore salernitano è stato arrestato dai Finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia. I militari nei giorni scorsi sono intervenuti arrestando in flagranza ...I finanzieri della Tenenza di Cervia (Ravenna) nei giorni scorsi sono intervenuti arrestando in flagranza di reato un 25enne originario della provincia di ...