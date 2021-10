"Esonerato dopo Napoli": Spalletti mette il tecnico nei guai (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti continua a convincere e giovedì dovrà tornare a farlo anche in Europa League. Al "Maradona" arriva il Legia Varsavia di Czes?aw Michniewicz, capolista del Girone C, e gli azzurri dovranno vincere obbligatoriamente per accorciare la classifica. Napoli, Legia Varsavia, MichniewiczNapoli-Legia Varsavia: esonero per Michniewicz in caso di sconfitta Una vittoria del Napoli contro il Legia Varsavia potrebbe costare l'esonero a Czes?aw Michniewicz. L'allenatore polacco non sta convincendo la dirigenza che ha dato come ultimatum il match di giovedì sera per salvare la panchina. Se in Europa League, il club polacco è primo in classifica dopo aver battuto Leicester e Spartak Mosca, in Ekstraklasa invece le cose non vanno molto bene. Il Legia arriva da 3 ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Ildi Lucianocontinua a convincere e giovedì dovrà tornare a farlo anche in Europa League. Al "Maradona" arriva il Legia Varsavia di Czes?aw Michniewicz, capolista del Girone C, e gli azzurri dovranno vincere obbligatoriamente per accorciare la classifica., Legia Varsavia, Michniewicz-Legia Varsavia: esonero per Michniewicz in caso di sconfitta Una vittoria delcontro il Legia Varsavia potrebbe costare l'esonero a Czes?aw Michniewicz. L'allenatore polacco non sta convincendo la dirigenza che ha dato come ultimatum il match di giovedì sera per salvare la panchina. Se in Europa League, il club polacco è primo in classificaaver battuto Leicester e Spartak Mosca, in Ekstraklasa invece le cose non vanno molto bene. Il Legia arriva da 3 ...

Advertising

Bachecotti : @_softPizza_ Hanno fatto la rosa per Fonseca dopo averlo esonerato 'eh ma friskin' - FrancescoRe200 : RT @ilmagogigi1: @Sport_Mediaset Dopo il primo anno dici sempre le stesse cose...al secondo anno vieni sempre esonerato.... - zielulife2 : @ilsidero Per me va esonerato solo per aver tenuto il #8 in campo dopo i primi 4 minuti. - sportli26181512 : Colantuono riparte dalla Salernitana. Un nuovo 'primo giorno' a 3 anni di distanza. VIDEO: A distanza di tre anni l… - luigicastronuov : @capitandea @realvarriale @sscnapoli @TorinoFC_1906 @victorosimhen9 @Lor_Insigne Sarri a fine stagione fu esonerato… -